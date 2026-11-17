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इसी दौरान नितिन, हिमांशु रावत, राघवेंद्र, राहुल निवासी मलपुरा और आजाद, गौरव उर्फ गौरी, सौरभ निवासी रोहता समेत पांच-छह अज्ञात युवक पहुंचे और करन को पीटने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों पर हमला बोला।करन वहां से भाग निकला तो आरोपी उसके घर पहुंच गए। घर में करन, उसकी बहन, मामा और मामी के साथ मारपीट की। पथराव में परिजन को भी चोटें आईं। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।