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यज्ञाधीश स्वामी रामदास महाराज ने बताया कि यह आयोजन लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का महाअभियान है। संरक्षक हरिनारायण चतुर्वेदी ने बताया कि र 3.60 लाख वर्गफीट में भव्य यज्ञशाला तैयार हो रही है। व्यवस्थापक टीपी सिंह के अनुसार यज्ञ में रोजाना 151 मुख्य यजमान और 34 हजार श्रद्धालु आहुतियां देंगे। निशुल्क पंजीकरण के लिए क्यूआर कोड जारी किया गया है। समन्वयक डॉ. रजनीश त्यागी ने बताया कि स्थल पर 60 आचार्य कुटियाओं में रहकर वेदपाठ और अखंड रामनाम संकीर्तन कर रहे हैं।समिति ने घर-घर संदेश पहुंचाने के लिए एक लाख कलश वितरण का लक्ष्य रखा है, 20 हजार कलश बांटे जा चुके हैं। कार्यक्रमों की शृंखला में 12 दिसंबर को सामूहिक उपनयन संस्कार, 13 को कलश यात्रा और 14 को अरणी मंथन से अग्नि प्राकट्य होगा। 15 से 20 दिसंबर तक हवन, 21 को पूर्णाहुति तथा 22 को भंडारे और आचार्य विदाई के साथ समापन होगा। इस दौरान गौरी शंकर सिंह सिकरवार, डॉ. पंकज नगाइच, कल्याण सिंह परमार, गोविंद सिंह, आचार्य शिवम द्विवेदी, अनूप त्रिपाठी, संतोष खिरवार, सुमित चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। संवाद