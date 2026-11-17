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शुभारंभ अवसर पर महंत गोपी गुरु और महंत गोविंद शर्मा ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में वैदिक विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर मंदिर की भव्य स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की सफलता की कामना की गई। इसके बाद महाकालेश्वर से अभिमंत्रित जल, पुष्प और अन्य पवित्र पूजन सामग्री प्राप्त की गई।महंत गौरव गिरि ने महाकाल के दरबार में शीश नवाकर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से पवित्र जल एकत्र करने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि श्री कैलाश द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप स्थापित करने की योजना है। वर्ष 2027 के सावन माह में मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की भव्य स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने की उम्मीद है।आयोजन में संत-महात्माओं, धर्माचार्यों और श्रद्धालुओं की सहभागिता की योजना है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर भगवान शिव के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अवसर मिलेगा। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से पवित्र जल और पूजन सामग्री एकत्र करने के बाद इनका उपयोग प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में किया जाएगा।