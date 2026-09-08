Agra News: 3 साल से जलभराव से गुस्साए ग्रामीण ट्रैक्टरों से भरकर पहुंचे तहसील

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धरने में शामिल महिलाओं, उमा देवी, बट्टनदेवी, उल्ला देवी, नीतू, रेखा, माया, सरस्वती, गुड्डी ने बताया कि लगातार जलभराव के कारण करीब 200 परिवार परेशान हैं। बरसात में घरों के भीतर तक पानी भर जाता है। गंदगी से पनपे कीटों से तमाम लोग संचारी रोगों की चपेट में आ रहे हैं। पीने पानी, शौचालय, खाना बनाने-खाने में भी बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले दो दिनों से जगनेर में धरना दे रहे थे, लेकिन उनकी समस्या सुनने कोई जिम्मेदार अधिकारी, नहीं पहुंचा। मजबूर होकर तहसील मुख्यालय पहुंचे हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार, शहर अध्यक्ष अमित सिंह एवं ग्रामीणों को एसडीएम ने स्वयं मौके का निरीक्षण करने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद एसडीएम, एसडीएम न्यायिक विनोद चौधरी जगनेर पहुंचे। जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया। तत्काल राहत के लिए पंपसेट लगवाकर जलनिकासी शुरू कराई।देर रात तक जमी रहीं महिलाएं, चलता रहा भजन-कीर्तनदेर रात तक बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष तहसील परिसर में डटे रहे। धरनास्थल पर भजन-कीर्तन चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।