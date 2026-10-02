यूपी न्यूज: इन लड़कियों को मिलेगी फ्री स्कूटी, पहली लिस्ट कर दी गई जारी; देखें आपकी बेटी नाम है कि नहीं

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ये सामान्य मेरिट का कटऑफ 85.12 फीसदी है। समिति ने टाईब्रेकर नियमों के अनुसार 81 छात्राओं में से 14 का चयन माध्यमिक में प्राप्त उच्च अंकों के आधार पर किया है। विज्ञापन



ये सामान्य मेरिट का कटऑफ 85.12 फीसदी है। समिति ने टाईब्रेकर नियमों के अनुसार 81 छात्राओं में से 14 का चयन माध्यमिक में प्राप्त उच्च अंकों के आधार पर किया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में स्नातक की 1445 छात्राएं चयनित हुई हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि 2025-26 सत्र में स्नातक में 28,897 छात्राएं उत्तीर्ण हुई थीं। इसके आधार पर शीर्ष पांच फीसदी छात्राओं की संख्या 1445 तय की है।

इसमें सामान्य कटऑफ से 10 प्रतिशत तक कम मेरिट पर पात्र विशेष श्रेणियों में 75.12 प्रतिशत है। दिव्यांग और अनाथ छात्राओं को पात्र पाया गया है। ये सूची विश्वविद्यालय के पोर्टल पर है। इसमें कोई पात्र छात्रा वंचित रह गई है तो वह मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर में संपर्क कर सकती हैं।





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क्या है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना?

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाना है और साथ ही उनकी यात्रा को आसान बनाना है।

इसलिए पात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी (स्कूटी के साथ शुरुआत में 5 लीटर मुफ्त पेट्रोल, हेलमेट और गाड़ी RTO Registration के साथ स्कूटी के बीमा का खर्च भी देती है) देने का प्रावधान है।







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