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शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे 25 वर्षीय अजय उर्फ अक्कू ने नाबालिग को घर में अकेला देखा। आरोप है कि वह घर में घुस गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसका मुंह दबा दिया। नाबालिग ने शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने उसे आवाज नहीं लगाने दी। मां के घर लौटने पर पीड़िता ने उन्हें पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन पुलिस तक पहुंचे।घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार और एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी ली। घटना के बाद क्षेत्र में सामुदायिक तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।