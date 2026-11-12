Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two new foot overbridges to be built at Agra Cantt; passengers to get relief

Agra News: आगरा कैंट पर बनेंगे दो नए फुट ओवरब्रिज, यात्रियों को मिलेगी राहत

Thu, 12 Nov 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Two new foot overbridges to be built at Agra Cantt; passengers to get relief
आगरा। कैंट रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए एक ही प्रवेश द्वार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्टेशन पर दो नए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाए जाएंगे। इनके निर्माण से स्टेशन के दोनों ओर से यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। खासकर खेरिया मोड़, मलपुरा, अर्जुन नगर और जगनेर रोड की ओर से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी स्टेशन पर एक ही मुख्य प्रवेश द्वार होने से यात्रियों की भीड़ एक जगह जमा होती है। त्योहारों और ट्रेनों के आने-जाने के समय यह परेशानी और बढ़ जाती है।
विज्ञापन

आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि एक एफओबी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से प्लेटफॉर्म नंबर चार और पांच को जोड़ेगा। इसके लिए 19.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरा 12 मीटर चौड़ा एफओबी भी तैयार होगा। यह प्लेटफॉर्म नंबर चार और पांच को खेरिया मोड़ की ओर एफसीआई गोदाम के पास बनने वाले नए प्रवेश द्वार से जोड़ेगा। इससे इस ओर से आने वाले यात्रियों को मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ये निर्माण कराए जा रहे हैं। कैंट स्टेशन के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए 186 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना से अलग किया जा रहा है। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया को नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए जा रहे हैं। यहां ट्रेन के समय से पहले पहुंचने वाले यात्री बैठकर इंतजार कर सकेंगे। बैठने के लिए पर्याप्त स्थान, पेयजल, शौचालय, पंखे, रोशनी, यात्री सूचना डिस्प्ले और सामान रखने की सुविधा विकसित की जा सकती है, ताकि यात्रियों को ट्रेन आने तक प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगाने की जरूरत न पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed