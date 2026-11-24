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सरोज एन्क्लेव निवासी सौरभ सिंह ने बताया कि वह वर्ष 2015 से यहां रह रहे हैं। घर के सामने चल रहे केएन पैलेस होटल का बोर्ड उनके मुख्य दरवाजे के पास लगा है। इससे आने-जाने वाले लोग उनके घर का दरवाजा खटखटाते थे। बोर्ड पहले पुलिस की मदद से हटवाया गया लेकिन होटल संचालकों ने दोबारा लगा दिया।सौरभ का आरोप है कि 20 नवंबर को उन्होंने बोर्ड हटाया तो होटल वालों ने पाइप तोड़कर घर के पास दूसरे पाइप में लगा दिया। इसके बाद विवाद करने लगे। रात में कार से कुछ लोग पहुंचे और रात करीब एक बजे घर के बाहर निकले अरुण और उन्हें कार से टक्कर मारी।उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया जबकि अरुण के दोनों पैर टूट गए। अरुण के सिर में भी चोट लगी, जिससे खून बहा। उनकी पीठ पर डंडों से पिटाई के निशान भी हैं। उन्होंने 112 नंबर पर सूचना दी। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि घायलों का मेडिकल कराया गया है। अज्ञात होटलकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।