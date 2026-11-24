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हंस गोपेश्वर टाउन निवासी अंश परमार के ताऊ सुरेंद्र सिंह ने थाना मलपुरा पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तहरीर के अनुसार भ्रमण पर गए अन्य छात्र तो वापस घर पहुंच गए, लेकिन अंश घर नहीं लौटा। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें समय पर कोई सूचना नहीं दी। अंश के मौसा राजीव राठौर ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम ऋषिकेश में लगातार अंश की तलाश कर रही है। परिजन का यह भी आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन ने अब तक उनसे मुलाकात कर स्थिति की जानकारी तक नहीं ली है।अपने इकलौते बेटे अंश के लापता होने से मां रजनी परमार और पिता राकेश परमार का रो-रोकर बुरा हाल है। एसीपी जसवीर सिरोही ने बताया कि पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच के लिए प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।