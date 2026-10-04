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Agra News: हॉकी में दो स्वर्ण हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण

Sun, 04 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 04 Oct 2026 02:56 AM IST
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Two gold medals in hockey are a moment of pride for every Indian.
आगरा। एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी के दोहरे स्वर्ण ने देशभर में खुशी की लहर दौड़ा दी है। पुरुष और महिला दोनों टीमों के चैंपियन बनने पर आगरा के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और ओलंपियन जगबीर सिंह ने खास बातचीत में इसे हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण बताया।
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जगबीर सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी ने एशिया में अपनी मजबूत स्थिति फिर साबित किया है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टीम ने फाइनल में आक्रामक हॉकी के साथ मजबूत डिफेंस का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह रही कि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में हुई गलतियों को टीम ने फाइनल में पीछे छोड़ते हुए अधिक अनुशासित और संतुलित खेल दिखाया।
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उन्होंने भारतीय महिला टीम की उपलब्धि को भी बेहद खास बताया। कहा कि पिछले एशियाई खेलों की चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन जैसी मजबूत टीम को हराकर स्वर्ण जीतना शानदार उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें एक ही एशियाई खेल में चैंपियन बनकर आगामी ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने में सफल रही हैं।
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