Agra News: हॉकी में दो स्वर्ण हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण

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जगबीर सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी ने एशिया में अपनी मजबूत स्थिति फिर साबित किया है। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टीम ने फाइनल में आक्रामक हॉकी के साथ मजबूत डिफेंस का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने कहा कि सबसे खास बात यह रही कि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में हुई गलतियों को टीम ने फाइनल में पीछे छोड़ते हुए अधिक अनुशासित और संतुलित खेल दिखाया।उन्होंने भारतीय महिला टीम की उपलब्धि को भी बेहद खास बताया। कहा कि पिछले एशियाई खेलों की चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन जैसी मजबूत टीम को हराकर स्वर्ण जीतना शानदार उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें एक ही एशियाई खेल में चैंपियन बनकर आगामी ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने में सफल रही हैं।