यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: कंटेनर से टकराई बस, एक महिला की मौत, आधा दर्जन घायल

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यह हादसा सोमवार की सुबह करीब 5 बजे सुरीर कोतवाली क्षेत्र के माइल स्टोन 77 के पास हुआ। लखनऊ से दिल्ली के लिए सवारियां लेकर जा रही बस, जिसमें करीब पांच दर्जन से अधिक यात्री सवार थे, यमुना एक्सप्रेस-वे पर आगे चल रहे कंटेनर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के यात्रियों में चीख-पुकार मच गई।सूचना मिलते ही यमुना एक्सप्रेस-वे सुरक्षाकर्मी और सुरीर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों में प्रेमचंद मौर्य, अजहर खान, लालमणि जायसवाल, किरण कुमारी, प्रियंका मौर्य, सौरभ, विशाल और उत्कर्ष मिश्रा शामिल हैं। सभी घायलों को नौहझील अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान किरण कुमारी पत्नी लालमणि निवासी दिल्ली को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि मृतक किरण कुमारी के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य यात्रियों को दूसरी बस द्वारा उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटाकर यार्ड में खड़ा करा दिया गया है, जिससे वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है।