Agra News: बालिका हैंडबाल टीम के लिए 4-5 अक्तूबर को ट्रायल
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:48 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:48 AM IST
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आगरा। आगरा मंडल टीम के लिए प्रदेश स्तरीय सब-जूनियर बालिका हैंडबाल प्रतियोगिता का चयन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता चित्रकूट में 8 से 11 अक्तूबर तक होगी। जिलास्तरीय चयन ट्रायल 4 अक्तूबर को शाम तीन बजे से होगा। मंडलीय ट्रायल 5 अक्तूबर को दोपहर दो बजे से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। ट्रायल में भाग लेने की प्रविष्टि निशुल्क है। इच्छुक खिलाड़ी जन्मतिथि के मूल प्रमाणपत्र और आधार कार्ड के साथ स्टेडियम पहुंचें। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि चयन समितियों में रीनेश मित्तल और अनिल कुमार वशिष्ठ शामिल होंगे।
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