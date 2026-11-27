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एआरटीओ प्रशासन विनय कुमार ने बताया कि मेले में बकाया पेनल्टी पर 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह छूट पेनल्टी पर है, मूल टैक्स जमा करना होगा। बस, ट्रक, टैक्सी सहित परिवहन वाहनों के स्वामी बकाया कर जमा कर सकते हैं। फेसलेस सेवाओं की जानकारी देकर घर बैठे ऑनलाइन काम कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद दूसरा परिवहन मेला 26 दिसंबर को लगेगा।20 हजार रुपये से अधिक टैक्स बकाया रखने वाले 5400 वाहन स्वामियों के खिलाफ आरसी जारी की गई थी। इनमें से 700 वाहन स्वामियों ने बकाया कर जमा कराया है।