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आगरा पुलिस कमिश्नरेट में तबादले: कई थानों के बदले प्रभारी, अजय कुमार जायसवाल को मिली छत्ता की कमान

Sat, 14 Nov 2026 10:32 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 14 Nov 2026 10:32 PM IST
सार

आगरा पुलिस कमिश्नरेट में शनिवार को एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली। कई थानों के प्रभारी बदल दिए गए। 

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Transfer of several station house officers within Agra Police Commissionerate
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा पुलिस कमिश्नरेट में थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। सिकंदरा थाने में तैनात दरोगा अजय कुमार जायसवाल को पहली बार छत्ता थाने की कमान सौंपी गई है। क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने और बड़े खुलासों को लेकर उनके काम को इस तैनाती का इनाम माना जा रहा है। महिला निरीक्षक मंजू रानी को महिला थाना प्रभारी बनाया गया है।
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थाना प्रभारी नाई की मंडी रोहित कुमार को रकाबगंज भेजा गया है, जबकि रकाबगंज के प्रभारी योगेश कुमार को एकता थाने की जिम्मेदारी दी गई है। छत्ता थाना प्रभारी अंकुर मलिक को किरावली भेजा गया है। दरोगा मदन सिंह को नाई की मंडी थाने की कमान मिली है। वहीं एकता थाने के प्रभारी सौरभ सिंह को कमला नगर थाने का प्रभारी बनाया गया है।
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इसके अलावा साइबर क्राइम थाने में अयूब खान और नवीन कुमार सैनी की तैनाती की गई है। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह को अपर पुलिस आयुक्त का जनसंपर्क अधिकारी, जयदेव सिंह को आईजीआरएस प्रकोष्ठ प्रभारी और मीरपाल तेवतिया को थाना एएचटी का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।
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