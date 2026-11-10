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Agra News: घंटों देरी से पहुंचीं ट्रेनें, यात्री परेशान

Tue, 10 Nov 2026 02:53 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 10 Nov 2026 02:53 AM IST
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Trains arrived hours late; passengers inconvenienced
आगरा। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को आगरा कैंट से गुजरने वाली कई ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों की देरी से रवाना हुईं। पातालकोट एक्सप्रेस करीब पौने तीन घंटे की देरी से चली।
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लेट होने वाली ट्रेनों में सचखंड एक्सप्रेस (12716) 2 घंटे 4 मिनट, श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12191) 44 मिनट और मदुरै सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20494) 42 मिनट देरी से आगरा कैंट से रवाना हुई। गोवा एक्सप्रेस (12780) 25 मिनट, गोंडवाना एक्सप्रेस (12410) 17 मिनट, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (18237) 14 मिनट और तेलंगाना एक्सप्रेस (12724) 10 मिनट देरी से चली। झेलम एक्सप्रेस 1:30 घंटे लेट रही। यात्रियों को स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ा। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि कई जगह ट्रैक पर काम चल रहा है। इसके लिए कॉशन और ब्लॉक लिए जा रहे हैं। इस कारण कुछ ट्रेन प्रभावित हैं।
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