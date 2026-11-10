Agra News: घंटों देरी से पहुंचीं ट्रेनें, यात्री परेशान

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लेट होने वाली ट्रेनों में सचखंड एक्सप्रेस (12716) 2 घंटे 4 मिनट, श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12191) 44 मिनट और मदुरै सुपरफास्ट एक्सप्रेस (20494) 42 मिनट देरी से आगरा कैंट से रवाना हुई। गोवा एक्सप्रेस (12780) 25 मिनट, गोंडवाना एक्सप्रेस (12410) 17 मिनट, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (18237) 14 मिनट और तेलंगाना एक्सप्रेस (12724) 10 मिनट देरी से चली। झेलम एक्सप्रेस 1:30 घंटे लेट रही। यात्रियों को स्टेशनों पर इंतजार करना पड़ा। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि कई जगह ट्रैक पर काम चल रहा है। इसके लिए कॉशन और ब्लॉक लिए जा रहे हैं। इस कारण कुछ ट्रेन प्रभावित हैं।