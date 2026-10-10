यूपी: ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री बेहाल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 6 घंटे लेट; घंटों इंतजार

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि मथुरा स्टेशन पर पंजाब मेल 4:00 घंटे, गोवा एक्सप्रेस 4:08 मिनट, समता एक्सप्रेस 3:16 घंटे और सचखंड एक्सप्रेस 2:05 घंटे देरी से चल रही है। विज्ञापन



आगरा कैंट पर कर्नाटक एक्सप्रेस 3:00 घंटे, गोंडवाना एक्सप्रेस 2:20 घंटे और तमिलनाडु एक्सप्रेस 2:00 घंटे लेट है। यात्रियों को ट्रेनों के इंतजार में परेशानी उठानी पड़ रही है। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि मथुरा स्टेशन पर पंजाब मेल 4:00 घंटे, गोवा एक्सप्रेस 4:08 मिनट, समता एक्सप्रेस 3:16 घंटे और सचखंड एक्सप्रेस 2:05 घंटे देरी से चल रही है।आगरा कैंट पर कर्नाटक एक्सप्रेस 3:00 घंटे, गोंडवाना एक्सप्रेस 2:20 घंटे और तमिलनाडु एक्सप्रेस 2:00 घंटे लेट है। यात्रियों को ट्रेनों के इंतजार में परेशानी उठानी पड़ रही है।

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ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को मथुरा स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 6:00 घंटे देरी से चली। वहीं आगरा कैंट पर सीएसटीएम-अमृतसर एक्सप्रेस 5:22 मिनट और उत्कल एक्सप्रेस 5:00 घंटे विलंबित रही। मथुरा में चल रहे रीमॉडलिंग काम के चलते ट्रेनें लेट चल रही हैं।