गजब: डायवर्जन के बाद भी यमुना किनारा पर दौड़ते रहे वाहन, गणेश विसर्जन के बीच लगा जाम; राहगीर रहे परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 01:30 PM IST
सार
गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए यमुना किनारा मार्ग पर सुबह से डायवर्जन लागू रहा, लेकिन इसके बावजूद वाहन चलते रहे और जाम लग गया। वाटरवर्क्स, बिजलीघर, सिकंदरा और रावली में भी जाम से लोगों को परेशानी हुई।
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विस्तार
गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए शुक्रवार को यमुना किनारा मार्ग पर डायवर्जन किया गया। इसके बाद भी मार्ग पर वाहनों का आवागमन होने से जाम लग गया। सवारी वाहनों के साथ ही चार पहिया वाहन भी निकलते रहे। इससे श्रद्धालुओं के साथ ही अपने काम से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए हाथी घाट, बल्केश्वर और कैलाश घाट पर इंतजाम किए गए थे। यमुना किनारा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। सुबह 6 बजे से ही डायवर्जन लागू कर दिया गया था। हालांकि इसका असर नहीं देखने को मिला। शाम को श्रद्धालुओं के साथ ही यमुना किनारा मार्ग पर वाहन चलते रहे। इससे परेशानी का सामना करना पड़ा। वाटरवर्क्स और बिजलीघर पर भी दोपहर से शाम तक जाम के हालात रहे।
इसी तरह सिकंदरा में शाम 6 बजे के बाद जाम लगना शुरू हुआ। इसी तरह दोपहर में रावली पर वाहनों की लाइन से लोगों को परेशान होना पड़ा। यहां पर मेट्रो के काम की वजह से समस्या बनी हुई है। एडीसीपी अलका सिंह ने बताया कि एक कट से वाहन आ गए थे। इस पर टीआई को भेजा गया। वाहनों को रोका गया। 15 मिनट के लिए समस्या रही थी। लोगों को समस्या नहीं होने दी गई।
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गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए हाथी घाट, बल्केश्वर और कैलाश घाट पर इंतजाम किए गए थे। यमुना किनारा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। सुबह 6 बजे से ही डायवर्जन लागू कर दिया गया था। हालांकि इसका असर नहीं देखने को मिला। शाम को श्रद्धालुओं के साथ ही यमुना किनारा मार्ग पर वाहन चलते रहे। इससे परेशानी का सामना करना पड़ा। वाटरवर्क्स और बिजलीघर पर भी दोपहर से शाम तक जाम के हालात रहे।
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इसी तरह सिकंदरा में शाम 6 बजे के बाद जाम लगना शुरू हुआ। इसी तरह दोपहर में रावली पर वाहनों की लाइन से लोगों को परेशान होना पड़ा। यहां पर मेट्रो के काम की वजह से समस्या बनी हुई है। एडीसीपी अलका सिंह ने बताया कि एक कट से वाहन आ गए थे। इस पर टीआई को भेजा गया। वाहनों को रोका गया। 15 मिनट के लिए समस्या रही थी। लोगों को समस्या नहीं होने दी गई।
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