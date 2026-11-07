धनतेरस पर ध्वस्त हुए ट्रैफिक इंतजाम: हाईवे पर दो घंटे तक जाम, बाजारों में भी फंसे लोग; लगी वाहनों की कतारें
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 07 Nov 2026 09:59 AM IST
सार
धनतेरस पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ के चलते आगरा में हाईवे से लेकर बाजारों तक भीषण जाम लगा। सिकंदरा से गुरुद्वारा गुरु का ताल तक वाहनों की लंबी कतारें लगीं और कई जगह लोग घंटों परेशान रहे।
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विस्तार
आगरा में धनतेरस पर खरीदारी के लिए निकले लोगों की भीड़ से शहर में जगह-जगह जाम लगा। हाईवे पर शाम को सिकंदरा से गुरुद्वारा गुरु का ताल तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। एक घंटे तक वाहन फंसे रहे। एमजी रोड पर दोपहर में राहत रही लेकिन शाम से रात तक जाम ने लोगों को परेशान किया। बाजारों में भी लोग फंसे रहे।
दिवाली पर लोगों को जाम की समस्या से बचाने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया था। पुराने शहर से लेकर अन्य बाजारों में यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए। बाजारों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई। मगर सारे इंतजाम फेल साबित हुए। हाईवे पर शाम सात बजे से रात नौ बजे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।
सिकंदरा से कारगिल की तरफ जाने के लिए लोगों को 15 से 20 मिनट लगे। आरओबी पर भी वाहन फंस गए। पुलिसकर्मी किसी तरह वाहनों को निकलवा रहे थे। मगर उससे खास फायदा नहीं हुआ। यही हाल गुरुद्वारा गुरु का ताल का भी रहा। कारगिल पर भीड़ से जाम लगा रहा। शाहगंज बाजार में भी लोग फंस गए। पुलिस बाजार की तरफ तीन और चार पहिया नहीं जाने दे रही थी मगर बाजार में भीड़ की वजह से दिक्कत हुई। यही हाल फव्वारा, किनारी बाजार, रावत पाड़ा का भी रहा।
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पुलिस करती रही गश्त
धनतेरस पर सुरक्षा के इंतजाम दिखे। पुलिस की नजर सराफा बाजार पर थी। यहां पर खरीदारी के लिए आए लोग सुरक्षित घर पहुंचे। उनके साथ किसी तरह की घटना न हो, उसके लिए पुलिस ने नजर रखी। जगह-जगह प्वाइंट पर पुलिस तैनात थीं। शाम को अधिकारी थाना पुलिस के साथ गश्त करते रहे।
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दिवाली पर लोगों को जाम की समस्या से बचाने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया था। पुराने शहर से लेकर अन्य बाजारों में यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए। बाजारों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई। मगर सारे इंतजाम फेल साबित हुए। हाईवे पर शाम सात बजे से रात नौ बजे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं।
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सिकंदरा से कारगिल की तरफ जाने के लिए लोगों को 15 से 20 मिनट लगे। आरओबी पर भी वाहन फंस गए। पुलिसकर्मी किसी तरह वाहनों को निकलवा रहे थे। मगर उससे खास फायदा नहीं हुआ। यही हाल गुरुद्वारा गुरु का ताल का भी रहा। कारगिल पर भीड़ से जाम लगा रहा। शाहगंज बाजार में भी लोग फंस गए। पुलिस बाजार की तरफ तीन और चार पहिया नहीं जाने दे रही थी मगर बाजार में भीड़ की वजह से दिक्कत हुई। यही हाल फव्वारा, किनारी बाजार, रावत पाड़ा का भी रहा।
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पुलिस करती रही गश्त
धनतेरस पर सुरक्षा के इंतजाम दिखे। पुलिस की नजर सराफा बाजार पर थी। यहां पर खरीदारी के लिए आए लोग सुरक्षित घर पहुंचे। उनके साथ किसी तरह की घटना न हो, उसके लिए पुलिस ने नजर रखी। जगह-जगह प्वाइंट पर पुलिस तैनात थीं। शाम को अधिकारी थाना पुलिस के साथ गश्त करते रहे।