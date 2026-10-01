Agra News: पुलिस के व्यवहार से लुहार गली के व्यापारियों में आक्रोश

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त्योहारी सीजन के चलते इन दिनों बाजार में काफी रौनक है। रात तक ग्राहक आते हैं। लुहार गली में 500 से अधिक व्यापारियों का कारोबार है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के इस व्यवहार से व्यापारी वर्ग में असंतोष व्याप्त है। लुहार गली व्यापार समिति अध्यक्ष संदीप गुप्ता का कहना है कि पुलिस के अनावश्यक दखल और समय से पूर्व दुकानें बंद कराने के दबाव से न केवल व्यापार का भारी नुकसान हो रहा है बल्कि दूर-दराज से आने वाले ग्राहकों को भी मायूस होकर लौटना पड़ता है।व्यापारियों को झूठा मुकदमे में फंसाने की बात करते हैं। आगरा व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने कहा कि इस परेशानी और पुलिसकर्मियों के असहयोगात्मक व्यवहार के खिलाफ अब व्यापारियों ने लामबंद होने का फैसला किया है। इस उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने और समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगा।