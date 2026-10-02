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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Fri, 02 Oct 2026 02:44 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:44 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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हवन- श्री अग्रवाल सेवा संगठन की ओर से 30वें स्थापना दिवस पर हवन, झंडारोहण व प्रसादी, दयालबाग सुबह 9 बजे।
गोसेवा- भारत विकास परिषद, संपर्क शाखा की ओर से गोसेवा अग्रवन गोशाला, वाटरवर्क्स सुबह 8 बजे।
कथा- ब्रजभूमि धर्मार्थ संस्था की ओर से श्रीमद्भागवत कथा एवं कलश यात्रा, बड़ा पार्क जैन मंदिर, सेक्टर-7, आवास विकास कॉलोनी सुबह 9 बजे।
- श्रीमद्भागवत कथा, प्राचीन श्रीनाथ जी मंदिर, हलवाई की बगीची शाम 5 बजे।
- समन्वय सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा में कृष्ण-रुक्मिणी विवाह प्रसंग, अमल गार्डन, शास्त्रीपुरम, शाम 6 बजे।
तर्पण- अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से गोडसे तर्पण व साधु-संत भंडारा, यमुना आरती स्थल, बेलनगंज, सुबह 11 बजे।
मिलन- आगरा खंडेलवाल दिगंबर जैन समिति की ओर से क्षमावाणी मिलन समारोह, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, जयपुर हाउस सुबह 10:30 बजे।
समागम- गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से तीन दिवसीय कवि दरबार समागम, गुरुद्वारा गुरु का ताल दोपहर 1 बजे।
महोत्सव- सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव, श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गुदड़ी मंसूर खां दोपहर 2 बजे।
महोत्सव- संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय समरसता महोत्सव, तारघर मैदान शाम 4:30 बजे।
रामलीला- श्री रामलीला महोत्सव में माता सीता के जन्म की लीला, रामलीला मैदान, रात 7:30 बजे।
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शिक्षा
संगोष्ठी- डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से गांधी जयंती पर ध्वजारोहण व संगोष्ठी, खंदारी परिसर सुबह 8:50 बजे।
सहायता- लायंस क्लब ऑफ आगरा अमिगोस की ओर से विद्यार्थियों को भोजन व स्टेशनरी वितरण, टीयर्स इंस्टीट्यूट, शास्त्रीपुरम दोपहर 2 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- श्री अग्रवाल संघ की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती पर निशुल्क विशाल स्वास्थ्य शिविर, बुर्जीवाला मंदिर, प्रताप नगर सुबह 10 बजे।
- अग्रवाल युवा संगठन की ओर से गांधी-अग्रसेन जयंती पर महा रक्तदान शिविर, लोकहितम ब्लड बैंक, कमला नगर सुबह 11 बजे।
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खेल
क्रिकेट- आगरा इंटर सोसाइटी लीग मैच, सॉनेट क्रिकेट ग्राउंड, सिकंदरा सुबह 8 बजे।
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अन्य
अभियान- कांग्रेस सेवादल की ओर से गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान, पौधरोपण व वृद्धजन सेवा, कचहरी घाट, बांस दरवाजा व यमुना आरती स्थल सुबह 9 बजे।
सेवा- लायंस क्लब ऑफ आगरा विशाल की ओर से गांधी जयंती पर सेवा कार्य, कुष्ठ आश्रम, ताजगंज सुबह 10:30 बजे।
- लायंस क्लब प्रयास की ओर से मासिक सेवा कार्य, वनवासी कल्याण आश्रम, गांधी नगर शाम 4 बजे।
गोष्ठी- लैप्रोसी पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गांधी एवं स्वच्छता विषय पर काव्य-गोष्ठी, कुष्ठ सेवा सदन, ताज पूर्वीगेट, ताजगंज सुबह 11:30 बजे।
उद्घाटन- रोटरी क्लब ऑफ आगरा रॉयल व रोशनी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सिलाई-कटाई एवं आर्ट-क्राफ्ट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन, एक पहल पाठशाला, दयालबाग सुबह 11 बजे।
विमोचन- जनकपुरी महोत्सव समिति की ओर से श्री जनकपुरी महोत्सव आमंत्रण पत्र का विमोचन, जनकपुरी कार्यालय, भावना एस्टेट दोपहर 1 बजे।
प्रदर्शन- समाजवादी पार्टी छात्र सभा की ओर से मौन प्रदर्शन, महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल, प्रतापपुरा चौराहा सुबह 11 बजे।
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