Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:16 AM IST
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धर्म-कर्म
नंदोत्सव- हरि बोल ट्रस्ट का नंदोत्सव, दाल-बाटी कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मुंबई वाली बगीची, केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड, खंदारी, शाम 5 बजे।
कथा- महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, 36वें स्थापना दिवस पर नानी बाई का मायरा कथा, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर, शाम 5 बजे।
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गणेश महोत्सव
- श्री मंगलमूर्ति सेवा समिति, 16वें गणेश महोत्सव का शुभारंभ एवं 24 फीट गणेश प्रतिमा की शोभायात्रा, नामनेर दुर्गा मंदिर के पास सदर बाजार नौलखा तांगा स्टैंड, सुबह 10 बजे।
- श्री सनातन धर्म सभा मंदिर, गणेश प्रतिमा स्थापना एवं गणेश महोत्सव, शहजादी मंडी, आगरा छावनी, सुबह 10 बजे।
- गणेश चतुर्थी महोत्सव सवारी मेला विकास कमेटी की ओर से 66वें गणेश चतुर्थी महोत्सव का उद्घाटन एवं शोभायात्रा, प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर, गोकुलपुरा, शाम 7:30 बजे।
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- श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर समिति, 12 दिवसीय पंचम गणेश महोत्सव का शुभारंभ, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड, शाम 7 बजे।
- श्री हनुमान मंदिर समिति की ओर से भव्य गणपति डोला का बैंड-बाजों के साथ क्षेत्र भ्रमण, बिजलीघर, शिवाजी मार्केट स्थित हनुमान मंदिर, दोपहर 12 बजे।
- श्री अग्रवाल सुरीति प्रचारिणी सभा, गणेश स्थापना के साथ हवन, आरती एवं भजन संध्या, अग्रसेन बाल मंदिर, धूलियागंज, शाम 5 बजे।
- महाराष्ट्र समाज, सार्वजनिक गणेश उत्सव के तहत गणेश स्थापना एवं आरती, होटल ग्रैंड, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन मार्ग, शाम 6:30 बजे।
- श्री साईं-गणेश महोत्सव समिति एवं श्री साईं सेवा मित्र मंडल, गणेश महोत्सव का शुभारंभ एवं गणेश स्वागत पूजन, टैगोर बाल निकेतन, डिफेंस एस्टेट फेज-1, सुबह 10 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- निर्मल सेवा सदन, आत्म स्पंदन ध्यान शिविर के पोस्टर का विमोचन, थाना रकाबगंज के पीछे, छीपीटोला, दोपहर 3 बजे।
समारोह- नेत्र रोग विशेषज्ञ पूर्व छात्र संघ की ओर से नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, आगरा क्लब, मॉल रोड, रात 8 बजे।
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खेल
प्रतियोगिता- प्रदेशीय सब जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, शाम 4 बजे।
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अन्य
कार्यक्रम- आगरा सराफा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की सामान्य सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व हॉलमार्किंग अनिवार्यता के नियमों पर गोष्ठी, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, शाम 6 से 8 बजे तक।
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विज्ञापन
नंदोत्सव- हरि बोल ट्रस्ट का नंदोत्सव, दाल-बाटी कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मुंबई वाली बगीची, केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड, खंदारी, शाम 5 बजे।
कथा- महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, 36वें स्थापना दिवस पर नानी बाई का मायरा कथा, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर, शाम 5 बजे।
गणेश महोत्सव
- श्री मंगलमूर्ति सेवा समिति, 16वें गणेश महोत्सव का शुभारंभ एवं 24 फीट गणेश प्रतिमा की शोभायात्रा, नामनेर दुर्गा मंदिर के पास सदर बाजार नौलखा तांगा स्टैंड, सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
- श्री सनातन धर्म सभा मंदिर, गणेश प्रतिमा स्थापना एवं गणेश महोत्सव, शहजादी मंडी, आगरा छावनी, सुबह 10 बजे।
- गणेश चतुर्थी महोत्सव सवारी मेला विकास कमेटी की ओर से 66वें गणेश चतुर्थी महोत्सव का उद्घाटन एवं शोभायात्रा, प्राचीन सिद्धि विनायक मंदिर, गोकुलपुरा, शाम 7:30 बजे।
विज्ञापन
- श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर समिति, 12 दिवसीय पंचम गणेश महोत्सव का शुभारंभ, श्री वरद वल्लभा महागणपति मंदिर, छलेसर रोड, शाम 7 बजे।
- श्री हनुमान मंदिर समिति की ओर से भव्य गणपति डोला का बैंड-बाजों के साथ क्षेत्र भ्रमण, बिजलीघर, शिवाजी मार्केट स्थित हनुमान मंदिर, दोपहर 12 बजे।
- श्री अग्रवाल सुरीति प्रचारिणी सभा, गणेश स्थापना के साथ हवन, आरती एवं भजन संध्या, अग्रसेन बाल मंदिर, धूलियागंज, शाम 5 बजे।
- महाराष्ट्र समाज, सार्वजनिक गणेश उत्सव के तहत गणेश स्थापना एवं आरती, होटल ग्रैंड, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन मार्ग, शाम 6:30 बजे।
- श्री साईं-गणेश महोत्सव समिति एवं श्री साईं सेवा मित्र मंडल, गणेश महोत्सव का शुभारंभ एवं गणेश स्वागत पूजन, टैगोर बाल निकेतन, डिफेंस एस्टेट फेज-1, सुबह 10 बजे।
स्वास्थ्य
शिविर- निर्मल सेवा सदन, आत्म स्पंदन ध्यान शिविर के पोस्टर का विमोचन, थाना रकाबगंज के पीछे, छीपीटोला, दोपहर 3 बजे।
समारोह- नेत्र रोग विशेषज्ञ पूर्व छात्र संघ की ओर से नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, आगरा क्लब, मॉल रोड, रात 8 बजे।
खेल
प्रतियोगिता- प्रदेशीय सब जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, शाम 4 बजे।
अन्य
कार्यक्रम- आगरा सराफा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की सामान्य सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम व हॉलमार्किंग अनिवार्यता के नियमों पर गोष्ठी, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, शाम 6 से 8 बजे तक।