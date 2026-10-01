Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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प्रस्तुति- जैन चिंतन महिला प्रकोष्ठ की ओर से एकल धार्मिक नृत्य की प्रस्तुति, पारस नाथ दिगंबर जैन मंदिर पत्तल वाली गली, रात 8 बजे।समारोह- सर्वतोभद्र जिनालय में कलशाभिषेक समारोह, श्री सर्वतोभद्र जिनालय, न्यू आदर्श नगर, बल्केश्वर, दोपहर 3 बजे।कीर्तन- गुरु की ताल गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार का आयोजन, गुरु की ताल गुरुद्वारा, शाम 7 बजे। मंचन- श्रीरामलीला कमेटी की ओर से श्रीराम जन्म लीला का मंचन, रामलीला मैदान, शाम 7:30 बजे।मेला- बाबा कमाल खां दरगाह पर मेला का शुभारंभ, बाबा कमाल खां दरगाह, सुबह 9 बजे।विमोचन- जनकपुरी महोत्सव के आमंत्रणपत्र का विमोचन, जनकपुरी कार्यालय, भावना एस्टेट, दोपहर 1 बजे।स्वास्थ्यविमोचन- स्वास्थ्य व रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन, खंडेलवाल सेवा सदन, पंचकुइयां रोड, दोपहर 3:30 बजे।अन्यपैदल मार्च- अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की तरफ से चुनाव आयुक्त के आवास पर हुए प्रदर्शन के विरोध में पैदल मार्च, माथुर वैश्य भवन, पंचकुइयां से सुभाष पार्क तक, दोपहर 3 बजे।समारोह- रक्षा लेखा विभाग के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन, होटल रमन्ना ग्रांड, प्रतापपुरा चौराहा, शाम 7 बजे।आयोजन- गोल्डन एक्सीलेंस अवार्ड शो का आयोजन, सूरसदन प्रेक्षागृह, दोपहर 11 बजे।प्रस्तुति- सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो सेवा अनकही कहानियां कार्यक्रम, प्रेम वाटिका, मारुति एस्टेट रोड, अवधपुरी, शाम 4 बजे।