Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:38 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 02:38 AM IST
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धर्म-कर्म
चौकी- पंजाबी सभी महानगर की ओर से माता की चौकी, मां भगवती का गुणगान, सिकंदरा इकाई में, शाम 7 बजे।
कथा- प्राचीन श्रीनाथ जी मंदिर की ओर से श्रीमद्भागत कथा, कुंती व भीम स्तुति प्रसंग, श्रीनाथ जी मंदिर, हलवाई की बगीची, शाम 4 बजे।
उत्सव- समन्वय सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत सप्ताह में नौका विहार उत्सव, अमल गार्डन शास्त्रीपुरम, शाम 5 बजे।
दुहाई यात्रा- श्रीरामलीला कमेटी की ओर से रावण की दुहाई यात्रा, रावतपाड़ा (मुन्नालाल पेठे के पास ) शाम 6 बजे।
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शिक्षा
- प्रदर्शनी- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय कला प्रदर्शनी सृजनांजलि, दोपहर 12 बजे।
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अन्य
गोष्ठी- किसान गोष्ठी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, सींगना, कीठम मोड़ पर सुबह 10 बजे।
घेराव- एनएसयूआई की ओर से कुलपति कार्यालय का घेराव, पालीवाल पार्क स्थित कुलपति कार्यालय पर दोपहर 12:30 बजे।
विमोचन- अग्रवंश एकता महायज्ञ आयोजन समिति की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती का पोस्टर विमोचन, अतिथिवन वाटरवर्क्स दोपहर 2:30 बजे।
बैठक- भारत विकास परिषद सुरभि की ओर से कार्यकारिणी बैठक, सत्तो लाला फूड कोर्ट शाहगंज, शाम 5 बजे।
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विज्ञापन
चौकी- पंजाबी सभी महानगर की ओर से माता की चौकी, मां भगवती का गुणगान, सिकंदरा इकाई में, शाम 7 बजे।
कथा- प्राचीन श्रीनाथ जी मंदिर की ओर से श्रीमद्भागत कथा, कुंती व भीम स्तुति प्रसंग, श्रीनाथ जी मंदिर, हलवाई की बगीची, शाम 4 बजे।
उत्सव- समन्वय सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत सप्ताह में नौका विहार उत्सव, अमल गार्डन शास्त्रीपुरम, शाम 5 बजे।
दुहाई यात्रा- श्रीरामलीला कमेटी की ओर से रावण की दुहाई यात्रा, रावतपाड़ा (मुन्नालाल पेठे के पास ) शाम 6 बजे।
शिक्षा
- प्रदर्शनी- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय कला प्रदर्शनी सृजनांजलि, दोपहर 12 बजे।
अन्य
गोष्ठी- किसान गोष्ठी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, सींगना, कीठम मोड़ पर सुबह 10 बजे।
घेराव- एनएसयूआई की ओर से कुलपति कार्यालय का घेराव, पालीवाल पार्क स्थित कुलपति कार्यालय पर दोपहर 12:30 बजे।
विमोचन- अग्रवंश एकता महायज्ञ आयोजन समिति की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती का पोस्टर विमोचन, अतिथिवन वाटरवर्क्स दोपहर 2:30 बजे।
बैठक- भारत विकास परिषद सुरभि की ओर से कार्यकारिणी बैठक, सत्तो लाला फूड कोर्ट शाहगंज, शाम 5 बजे।