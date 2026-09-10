Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:19 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:19 AM IST
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धर्म-कर्म
उत्सव- श्रीकृष्ण छठी उत्सव कार्यक्रम श्री नव दुर्गा कामच्छा देवी मंदिर केशव कुंज प्रताप नगर, शाम 6 बजे से।
- श्रीकृष्ण छठी महोत्सव, श्री राम मंदिर, जयपुर हाउस, शाम 5 बजे।
संकीर्तन- श्याम संकीर्तन, बसेरा हाइट्स, फतेहाबाद रोड, रात 8:30 बजे।
शोभायात्रा- गुरु श्री रतन चंद्रजी महाराज की शोभायात्रा, रेलवे फाटक, लोहामंडी बाजार से स्मृति भवन, जयपुर हाउस तक, सुबह 9 बजे से।
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स्वास्थ्य
प्रतियोगिता- आईएपी पीजी क्विज, होटल भावना क्लार्क्स, दोपहर 3 बजे से।
संगोष्ठी- सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम (श्वसन संबंधी एलर्जी में परागकणों की भूमिका एवं उपचार): होटल भावना क्लार्क्स इन, शगुन हॉल, रात 8:30 बजे।
जागरूकता- अंगदान जागरूकता कार्यक्रम, होटल हॉलिडे इन, हरीपर्वत, शाम 4 बजे से।
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अन्य
विमोचन- महाराजा अग्रसेन सेवा सदन का 36वां स्थापना दिवस समारोह का पोस्टर विमोचन, सेवा सदन, कमला नगर, दोपहर 1 बजे।
सम्मेलन- अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, सम्राट हॉस्टल परिसर, आगरा कॉलेज, शाम 6 बजे।
गोष्ठी- 21वीं नमन काव्य गोष्ठी, अधीश कक्ष, भूतल, माधव भवन, वीर सावरकर नगर, जयपुर हाउस, दोपहर 3 बजे।
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विज्ञापन
उत्सव- श्रीकृष्ण छठी उत्सव कार्यक्रम श्री नव दुर्गा कामच्छा देवी मंदिर केशव कुंज प्रताप नगर, शाम 6 बजे से।
- श्रीकृष्ण छठी महोत्सव, श्री राम मंदिर, जयपुर हाउस, शाम 5 बजे।
संकीर्तन- श्याम संकीर्तन, बसेरा हाइट्स, फतेहाबाद रोड, रात 8:30 बजे।
शोभायात्रा- गुरु श्री रतन चंद्रजी महाराज की शोभायात्रा, रेलवे फाटक, लोहामंडी बाजार से स्मृति भवन, जयपुर हाउस तक, सुबह 9 बजे से।
स्वास्थ्य
प्रतियोगिता- आईएपी पीजी क्विज, होटल भावना क्लार्क्स, दोपहर 3 बजे से।
संगोष्ठी- सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम (श्वसन संबंधी एलर्जी में परागकणों की भूमिका एवं उपचार): होटल भावना क्लार्क्स इन, शगुन हॉल, रात 8:30 बजे।
जागरूकता- अंगदान जागरूकता कार्यक्रम, होटल हॉलिडे इन, हरीपर्वत, शाम 4 बजे से।
अन्य
विमोचन- महाराजा अग्रसेन सेवा सदन का 36वां स्थापना दिवस समारोह का पोस्टर विमोचन, सेवा सदन, कमला नगर, दोपहर 1 बजे।
सम्मेलन- अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, सम्राट हॉस्टल परिसर, आगरा कॉलेज, शाम 6 बजे।
गोष्ठी- 21वीं नमन काव्य गोष्ठी, अधीश कक्ष, भूतल, माधव भवन, वीर सावरकर नगर, जयपुर हाउस, दोपहर 3 बजे।