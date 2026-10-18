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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Sun, 18 Oct 2026 02:58 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:58 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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फूलबंगला- श्री कैला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से नवरात्र पर फूलबंगला सजावट, मंदिर, राधा नगर, सिकंदरा में शाम 7:30 बजे।
- शारदीय नवरात्र पर माता का फूलबंगला, अलौकिक शृंगार और भजन-लांगुरिया कार्यक्रम, श्री नव दुर्गा कामच्छा देवी मंदिर, केशव कुंज, प्रताप नगर में शाम 5:30 बजे।
- बाल मित्र मंडल का 23वां शारदीय नवरात्र उत्सव, महाआरती, फूलबंगला, छप्पन भोग, भजन संध्या, कन्या पाठशाला स्कूल के पास, काजीपाड़ा, शाम 7:30 बजे।

विमोचन- 45वें दशहरा महोत्सव के आमंत्रण पत्र का विमोचन, वैश्य बोर्डिंग हाउस, सेंट जोंस कॉलेज चौराहा, शाम 4 बजे

सुंदरकांड- तृतीय सुंदरकांड पाठ, बाबा नीब करौरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर के पास, ककरैठा में दोपहर 3 बजे।

प्रसादी- वृद्धजन सेवा व प्रसादी वितरण, रामलाल वृद्ध आश्रम, कैलाश मंदिर, सिकंदरा में दोपहर 12 बजे।

यज्ञ- शारदीय नवरात्र पर वैदिक यज्ञ, आर्य समाज मंदिर, राजा की मंडी में सुबह 8 से 9 बजे।

विधान- श्री पार्श्वनाथ कल्याण स्रोत मंदिर विधान का आठवां दिन, श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर, कलाकुंज, मारुति स्टेट, शाहगंज में सुबह 7 से 11 बजे।
सम्मान- नवरात्र उत्सव में जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति का सम्मान, मां पीतांबरा दरबार, प्राचीन सीताराम मंदिर, वजीरपुरा, शाम 7 बजे।
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स्वास्थ्य

रैली- विश्व रजोनिवृत्ति दिवस पर जागरूकता कार रैली, आई लव आगरा सेल्फी प्वाइंट, कलाकृति रोड पर सुबह 6:30 बजे।
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अन्य

रैली- राष्ट्रीय एकता मोटरसाइकिल रैली का आगरा आगमन, पुलिस मॉडर्न स्कूल, सुबह 9:30 बजे।
सेमिनार- मिशन शक्ति के तहत बाल विवाह पर सेमिनार, कटरा जोगीदास, ताजगंज में शाम 6:30 बजे।

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रामलीला में आज

मंचन- श्री मनःकामेश्वर रामलीला महोत्सव में सीता हरण लीला, श्री मनःकामेश्वर ग्रामीण संस्थान, गढ़ी ईश्वरा, दिगनेर, शमसाबाद रोड, शाम 7 बजे।

- श्री रामलीला महोत्सव में कुंभकरण वध की लीला, रामलीला मैदान, आगरा में शाम 7:30 बजे।

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