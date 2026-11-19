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मंचन- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव समिति की ओर से आयोजित कृष्ण लीला में प्रह्लाद लीला का मंचन, बल्केश्वर गोशाला में शाम 7 बजे।

गोसेवा- लायंस क्लब ऑफ आकाश की ओर से कार्तिक मास के अवसर पर गोसेवा, राधा कृष्ण गोशाला फाउंड्री नगर में सुबह 10 बजे।

मेहंदी- तुलसी-शालिग्राम विवाह से पूर्व मेहंदी का आयोजन, बल्केश्वर मंदिर परिसर में सुबह 8 बजे।

संकीर्तन- लाडला ग्रुप नामनेर सेवा समिति का खाटू श्याम जन्मोत्सव पर संकीर्तन, सिंधी कॉलोनी, नेताजी कॉलोनी नामनेर में रात 8 बजे।

विधान- श्री सिद्धचक्र विधान मंडल के तीसरे दिन विधान का आयोजन, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर डी ब्लाक कमलानगर में सुबह 7 बजे।

महोत्सव- श्रीकृष्ण गोशाला, शाहगंज की ओर से संत शिरोमणि साईं लीला शाह का 35वें निर्वाण महोत्सव का आयोजन, गोशाला परिसर, शाहगंज में दोपहर 12 बजे।

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स्वास्थ्य

शिविर- रोटरी क्लब ऑफ आगरा रॉयल की ओर से आंखों की जांच का शिविर, सन फ्लावर स्कूल दयालबाग में सुबह 9 से 12 बजे।

- विश्व बवासीर दिवस के अवसर पर निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, नवदीप हॉस्पिटल, शाहगंज, सुबह 10 बजे।

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अन्य

उत्सव- सद्भावना पार्क सेवा समिति की ओर से सामूहिक विवाह समारोह से पहले मेहंदी उत्सव, पार्क परिसर, कमलानगर में शाम 5 बजे।

विमोचन- कैप्टन शुभम गुप्ता फाउंडेशन की ओर से उनके बलिदान दिवस पर प्रस्तावित कवि सम्मेलन से पूर्व आमंत्रणपत्र का विमोचन, आहार रेस्टोरेंट संजय प्लेस में दोपहर 3 बजे।

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धर्म-कर्म