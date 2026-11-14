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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Sat, 14 Nov 2026 02:37 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:37 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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सवारी- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव समिति की ओर से कंस की दुहाई की सवारी, बल्केश्वर महालक्ष्मी मंदिर में शाम 4 बजे।
समारोह- पिच्छिका परिवर्तन समारोह और धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्री पार्श्वधाम, छीपीटोला, दोपहर 3:30 बजे।
अन्नकूट- श्रीराम हनुमान मंदिर ट्रस्ट और श्री रामलीला कमेटी की ओर से अन्नकूट प्रसादी की आयोजन, मंदिर परिसर में दोपहर 12 बजे।

कलश यात्रा- भागवत कथा एवं एकादशी उद्यापन के अवसर पर कलश यात्रा, सौ फुटा रोड, दयालबाग में सुबह 9:30 बजे।
पूजन- चित्रांश परिवार की ओर से भगवान चित्रगुप्त का कलम-दवात पूजन, सूरसदन में शाम 6 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच की ओर से हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण निशुल्क जांच शिविर, 117 जयपुर हाउस में सुबह 9 से 11 बजे तक।
- विश्व मधुमेह दिवस पर निशुल्क जागरूकता और जांच शिविर, कंपनी गार्डन और खेलगांव में सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक।
- जनक पार्क विकास समिति की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, जनक पार्क, कमला नगर में सुबह 7 से 9 बजे तक।

गोष्ठी- विकसित भारत में डॉक्टर का योगदान विषय पर गोष्ठी, जैन स्मृति भवन, जयपुर हाउस में शाम 4 बजे से 6 बजे तक।
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शिक्षा

छात्रवृत्ति- महाराजा अग्रसेन एलुमनी इनीशिएटिव फॉर चैरिटी की ओर से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, धुलियागंज में सुबह 9:30 बजे।

समारोह- सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज का 50वां स्वर्ण जयंती समारोह, विद्यालय परिसर में शाम 4 से रात 8 बजे तक।
सेमिनार- आशियाना महिला समिति की ओर से एआई की समझ और उसका जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग पर सेमिनार, डॉ. एमपीएस कॉलेज, सिकंदरा में सुबह 11 बजे।

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अन्य

समारोह- लायंस क्लब अमिगोस का अधिष्ठापन समारोह, होटल हार्वर्ड प्लाजा, फतेहाबाद रोड में रात 10 बजे।
- अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी में दोपहर 3 बजे।

महोत्सव- संस्कार भारती मध्य नगर आयोजन समिति की ओर से दिवाली महोत्सव, सरस्वती विद्या मंदिर, विजय नगर कॉलोनी में रात 8 बजे।

कार्यक्रम- भाजपा व भारतीय जाटव समाज संस्था के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक समरसता, बुद्ध वंदना कार्यक्रम, बुद्ध पार्क कालिंदी विहार में दोपहर 3 बजे।
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