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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Thu, 12 Nov 2026 02:33 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 12 Nov 2026 02:33 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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महोत्सव- श्री गिरिराज जी सेवक मंडल परिवार की ओर से गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव और डांडिया नाइट, वाटरवर्क्स चौराहा स्थित अग्रवन प्रथम तल पर रात 8 बजे।
- श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार की तरफ से अन्नकूट महोत्सव और दिवाली मेला महाराजा अग्रसेन कमला नगर शाम 7:30 बजे।
- वनवासी समाज को समर्पित भागवत कथा का आयोजन, कलश यात्रा श्रीराम चौक कमला नगर, सुबह 9 बजे।
विमोचन- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव समिति की ओर से श्रीकृष्ण लीला महोत्सव के आमंत्रण पत्र का विमोचन अतिथिवन वाटरवर्क्स में दोपहर 12 बजे।
- चित्रांश परिवार की ओर से भगवान चित्रगुप्त का कलम-दवात पूजन के आयोजन से पूर्व आमंत्रण पत्र का विमोचन, गोवर्धन होटल दिल्ली गेट शाम 5 बजे।
संकीर्तन- श्री श्याम आस्था परिवार की ओर से एमडी जैन इंटर कॉलेज में संकीर्तन रात 10:30 बजे।
अन्य
- आगरा महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में सुबह 10 बजे।
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