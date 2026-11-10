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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Tue, 10 Nov 2026 02:51 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 10 Nov 2026 02:51 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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गोवर्धन पूजा- श्रीजगन्नाथ मंदिर, कमला नगर में सुबह 10 बजे।
- ओमेरेनियन हाइट्स रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव, कमला नगर में रात 9 बजे।
- गोवर्धन पूजा व अन्नकूट प्रसादी, कावेरी मंदिर, कावेरी कुंज, कमला नगर में रात 8 बजे।
- गोवर्धन पूजा व विशेष शृंगार दर्शन, श्री खाटू श्याम मंदिर, जीवनी मंडी में शाम 6 बजे।
- गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव, प्राचीन सीताराम मंदिर, वजीरपुरा में दोपहर 1 बजे।
- श्री दाऊजी महाराज खाटूश्याम मंदिर ट्रस्ट की ओर से गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव, कटरा जोगीदास श्रीदाऊजी महाराज मंदिर, ताजगंज में शाम 7:30 बजे।
- अग्रमिलन समिति कर्मयोगी की ओर से गोवर्धन पूजन व अन्नकूट महोत्सव, कर्मयोगी फव्वारा में शाम 6:30 बजे।
- गोवर्धन महाराज का विशाल फूलबंगला व पूजन, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, प्रतापनगर में शाम 7 बजे।
- गोवर्धन महाराज पूजन व विशाल फूलबंगला का आयोजन, श्री नवदुर्गा कामच्छा देवी मंदिर में शाम 7 बजे।
- गोवर्धन महाराज पूजन व अन्नकूट प्रसादी वितरण, श्री सनातन धर्म सभा मंदिर, शहजादी मंडी में शाम 7:15 बजे।
- गोवर्धन पूजा का 35वां विशाल महोत्सव, कूंचा साधूराम, फुलट्टी बाजार में शाम 7:30 बजे।
- गोवर्धन सेवा समिति की ओर से गोवर्धन पूजा व सांस्कृतिक कार्यक्रम, नवीन गल्ला मंडी परिसर में शाम 7 बजे।
- अग्रवाल संगठन कमला नगर का अन्नकूट महोत्सव, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन, कमला नगर में शाम 6 बजे।
- पोला भाई ग्रुप की ओर से गोवर्धन पूजन व अन्नकूट महोत्सव, कमला नगर में रात 9 बजे।
घटयात्रा- श्री 1008 समवशरण महामंडल की ओर से घटयात्रा, पारसनाथ धाम, थाना रकाबगंज रोड, सुबह 8 बजे।
यात्रा- श्री श्याम शाखा परिवार की आमंत्रण यात्रा, श्री मनकामेश्वर मंदिर, रावतपाड़ा में दोपहर 2 बजे।
कार्यक्रम- श्री पावापुरी तिथि के अनुसार भगवान महावीर स्वामी के निर्वाणोत्सव पर लाडू चढ़ाने का कार्यक्रम, दादाबाड़ी, शाहगंज में सुबह 8 बजे।
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