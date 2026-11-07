Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



शृंगार- पांच दिवसीय दीपोत्सव के तहत चौदस विशेष शृंगार दर्शन और आरती, खाटू श्याम मंदिर, जीवनी मंडी में शाम 6 बजे।

फातिहा- फातिहा का आयोजन, मेवा कटरा में शाम 4:30 बजे।

-- -- --

शिक्षा

प्रदर्शनी- वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, डीईआई पीवी प्राइमरी स्कूल, दयालबाग में सुबह 9 बजे।

-- -- -

अन्य



सम्मेलन- समाजवादी सम्मेलन एवं समारोह, जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय, फतेहाबाद रोड में सुबह 11:30 बजे।



सेवा कार्य- शी विल संस्था की ओर से दीपोत्सव के अंतर्गत सेवा कार्य का आयोजन, राजकीय बाल संरक्षण गृह पंचकुइयां में दोपहर 1 बजे।



मेला- महिला मंडल की ओर से दो दिवसीय दिवाली मेले के द्वितीय दिवस का आयोजन,पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी में शाम 7:30 बजे।

-- -- -



धर्म-कर्म