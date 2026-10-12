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Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

Mon, 12 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:56 AM IST
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Today's events in Agra City
धर्म-कर्म
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कीर्तन- ताजनगरी पंचवटी कॉलोनी महिला मंडल की ओर से भजन कीर्तन, पंचवटी कॉलोनी शाम 7:30 बजे।
प्रसाद- पूज्य झूलेलाल सिंधी सभा की ओर से चंद्र दिवस पर प्रसाद वितरण कर्मयोगी एंक्लेव सुबह 9 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- रोटरी क्लब आगरा वेस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन एसएन मेडिकल कॉलेज सुबह 10 बजे।
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अन्य
शोभायात्रा- महाराजा अग्रसेन जयंती पर शोभायात्रा, कृष्ण डेयरी के पास नामनेर दोपहर 2:30 बजे।
- महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति की ओर से शोभायात्रा, चांदी वाली बगीची मदिया कटरा शाम 5 बजे।
समारोह- अग्रवंश सेवा ट्रस्ट की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह, द ग्रांड सेलीब्रेशन रिसॉर्ट दयालबाग दोपहर 2 बजे।
- अग्रमिलन समिति की ओर से अग्रमाता पिता सम्मान समारोह, कर्मयोगी एंक्लेव फव्वारा रात 8 बजे।
- श्री अग्रवाल संघ की ओर अग्रसेन जयंती पर सम्मान समारोह श्रीराम पार्क जयपुर हाऊस, रात 8 बजे।
- श्री अग्रबंधु सेवा ट्रस्ट की ओर अग्रसेन जयंती पर सम्मान समारोह अग्रवन वाटरवर्क्स रात 8 बजे।
- अग्रवाल संगठन कमला नगर की ओर से मेधावी छात्र एवं अग्रवंश सम्मान समारोह, अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर शाम 7 बजे।
डांडिया- श्री अग्रवंश सेवा समिति की ओर से डांडिया नाइट, ग्रीन वैली शास्त्रीपुरम रात 8 बजे।
उत्सव- अग्रवाल संगठन रामबाग की ओर से अग्रसेन जयंती पर मेहंदी उत्सव एवं सम्मान समारोह विनायक सेवा सदन रामबाग, दोपहर 3 बजे।
पुण्यतिथि- डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी सपा जिला कार्यालय, सुबह 11 बजे।
समारोह- व्यक्तित्व निर्माण व राष्ट्र जागरण संकल्प समारोह, सैनिक नगर अवधपुरी शाहगंज सुबह 10 बजे।
प्रतियोगिता- श्रीराम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह, महावीर भवन न्यू राजामंडी शाम 4 बजे।
पैदल मार्च - मिशन शक्ति के तहत पैदल मार्च पुलिस लाइन से शुभारंभ सुबह 10 बजे।
ज्ञापन- यूपीआई मर्चेंट लेेन-देन पर प्रस्तावित एमडीआर शुल्क के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन, कलेक्ट्रेट सुबह 11 बजे।
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