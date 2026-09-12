Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:08 AM IST
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धर्म-कर्म
कीर्तन- कीर्तन दरबार का आयोजन, गुरुद्वारा शहीद संत बाबा केहर सिंह, बालूगंज, शाम 7:30 बजे।
विमोचन- नंदोत्सव के कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन, होटल अतिथि वन, सुबह 11:30 बजे।
सेमिनार- श्रीमद् भागवत गीता पर दो दिवसीय सेमिनार, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, दोपहर 2 बजे।
नंदोत्सव- भारत विकास परिषद समर्पण शाखा की ओर से नंदोत्सव का आयोजन, मधुश्री होटल, नुनिहाई, रात 9 बजे।
- अग्र मिलन समिति की ओर से नंदोत्सव, ब्रजलीला बैंक्वेट हाल, कमला नगर, दोपहर 3:30 बजे।
वितरण- चंद्र दिवस पर ज्योति और प्रसाद वितरण, झूलेलाल चाैक, कर्मयोगी कमला नगर, सुबह 9 बजे।
अनुष्ठान- पर्यूषण पर्व महावीर जन्म कल्याणक पर अनुष्ठान, पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर, रोशन मोहल्ला, दोपहर 12 बजे।
यात्रा- विश्व हिंदू महासंघ की ओर से कलश यात्रा, कमला नगर, राम मंदिर, दोपहर 3 बजे।
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स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच का हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण शिविर, 117, जयपुर हाउस, सुबह 9 से 11 बजे।
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खेल
लीग- बृजमोहन बंसल की स्मृति में आगरा इंटर सोसाइटी लीग का आयोजन, डावर चाहर क्रिकेट मैदान, मघटई, दोपहर 12 बजे।
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अन्य
बैठक- अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की ओर से दिल्ली में आयोजित व्यापारिक मंडपम के संबंध में बैठक, माथुर वैश्य सभागार, शाम 5 बजे।सम्मान- ब्राह्मण चेतना संघ की ओर से हिंदी दिवस पर शिक्षक सम्मान, नई कार्यकारिणी का मनोनयन, आर्य समाज मंदिर, जयपुर हाउस, शाम 5 बजे।चर्चा- वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से 4 प्रमुख विषयों पर चर्चा, होटल ताज व्यू, शाम 4:30 बजे।
कार्यक्रम- 36वें स्थापना दिवस समारोह पर नानी बाई का मायरा का आयोजन, महाराज अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर, शाम 4:30 बजे।
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विज्ञापन
कीर्तन- कीर्तन दरबार का आयोजन, गुरुद्वारा शहीद संत बाबा केहर सिंह, बालूगंज, शाम 7:30 बजे।
विमोचन- नंदोत्सव के कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन, होटल अतिथि वन, सुबह 11:30 बजे।
सेमिनार- श्रीमद् भागवत गीता पर दो दिवसीय सेमिनार, महाराजा अग्रसेन भवन, लोहामंडी, दोपहर 2 बजे।
नंदोत्सव- भारत विकास परिषद समर्पण शाखा की ओर से नंदोत्सव का आयोजन, मधुश्री होटल, नुनिहाई, रात 9 बजे।
- अग्र मिलन समिति की ओर से नंदोत्सव, ब्रजलीला बैंक्वेट हाल, कमला नगर, दोपहर 3:30 बजे।
वितरण- चंद्र दिवस पर ज्योति और प्रसाद वितरण, झूलेलाल चाैक, कर्मयोगी कमला नगर, सुबह 9 बजे।
अनुष्ठान- पर्यूषण पर्व महावीर जन्म कल्याणक पर अनुष्ठान, पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर, रोशन मोहल्ला, दोपहर 12 बजे।
यात्रा- विश्व हिंदू महासंघ की ओर से कलश यात्रा, कमला नगर, राम मंदिर, दोपहर 3 बजे।
स्वास्थ्य
शिविर- आगरा विकास मंच का हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण शिविर, 117, जयपुर हाउस, सुबह 9 से 11 बजे।
खेल
लीग- बृजमोहन बंसल की स्मृति में आगरा इंटर सोसाइटी लीग का आयोजन, डावर चाहर क्रिकेट मैदान, मघटई, दोपहर 12 बजे।
अन्य
बैठक- अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की ओर से दिल्ली में आयोजित व्यापारिक मंडपम के संबंध में बैठक, माथुर वैश्य सभागार, शाम 5 बजे।सम्मान- ब्राह्मण चेतना संघ की ओर से हिंदी दिवस पर शिक्षक सम्मान, नई कार्यकारिणी का मनोनयन, आर्य समाज मंदिर, जयपुर हाउस, शाम 5 बजे।चर्चा- वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से 4 प्रमुख विषयों पर चर्चा, होटल ताज व्यू, शाम 4:30 बजे।
कार्यक्रम- 36वें स्थापना दिवस समारोह पर नानी बाई का मायरा का आयोजन, महाराज अग्रसेन सेवा सदन कमला नगर, शाम 4:30 बजे।