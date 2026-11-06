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Agra News: आगरा आज के कार्यक्रम

Fri, 06 Nov 2026 02:46 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:46 AM IST
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Today's events in Agra
धर्म-कर्म
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शृंगार- पांच दिवसीय दीपोत्सव के तहत श्री खाटू श्याम का विशेष धनतेरस शृंगार दर्शन और आरती, श्री खाटू श्याम जी मंदिर, जीवनी मंडी, शाम 6 बजे।
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अन्य
मेला- दिवाली मेले का उद्घाटन, बुजुर्गों का सम्मान और आकर्षक रोशनी, पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी में शाम 7:30 बजे।
सामूहिक विवाह- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम, पीएस गार्डन रोहता, ग्वालियर रोड, दोपहर 12 बजे से।
दीपोत्सव- आगरा विकास मंच की ओर से 350 बुजुर्गों के साथ दीपोत्सव, रामलाल वृद्धाश्रम, कैलाश सिकंदरा, शाम 4:30 बजे।
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