समझने में हो गई भूल: प्राथमिक विद्यालय की रसोइया के शातिरों ने इस तरह उड़ाए सोने के कुंडल, महिलाएं रहें सावधान
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 27 Aug 2026 10:03 AM IST
सार
खंदौली में तीन युवकों ने प्राथमिक विद्यालय की वृद्ध रसोइया को बातों में उलझाकर उनके कानों से सोने के कुंडल उतरवा लिए और फरार हो गए। महिला के शोर मचाकर पीछा करने के बावजूद आरोपी भाग निकले, अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उनकी पहचान में जुटी है।
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विस्तार
आगरा के खंदौली की प्राथमिक विद्यालय नगला मटटू में रसोइया के पद पर कार्यरत वृद्ध महिला को बातों में उलझाकर तीन युवक कानों से सोने के कुंडल उतरवाकर फरार हो गए। महिला ने शोर मचाते हुए आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। घटना के बाद महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
उपदेश देवी प्राथमिक विद्यालय नगला मटटू में रसोइया के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे वह घर से बाजार काम से जा रही थी। तभी बस स्टैंड के पास प्यारे लाल की धर्मशाला पर पहुंचीं ही थी कि तीन युवकों ने उन्हें बातचीत में उलझा लिया। आरोप है कि बातों में उलझाने के दौरान युवकों ने उनके कानों से सोने के कुंडल उतरवा लिए।
कुंडल लेकर युवक वहां से जाने लगे तो महिला को घटना का पता चला। उन्होंने शोर मचाते हुए युवकों का पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग निकले। घटना के बाद महिला ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और सोने के कुंडल बरामद कराने की मांग की है। पुलिस महिला की तहरीर पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस टप्पेबाजी की घटना से आसपास के लोगों में भी चर्चा बनी हुई है।
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उपदेश देवी प्राथमिक विद्यालय नगला मटटू में रसोइया के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे वह घर से बाजार काम से जा रही थी। तभी बस स्टैंड के पास प्यारे लाल की धर्मशाला पर पहुंचीं ही थी कि तीन युवकों ने उन्हें बातचीत में उलझा लिया। आरोप है कि बातों में उलझाने के दौरान युवकों ने उनके कानों से सोने के कुंडल उतरवा लिए।
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कुंडल लेकर युवक वहां से जाने लगे तो महिला को घटना का पता चला। उन्होंने शोर मचाते हुए युवकों का पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग निकले। घटना के बाद महिला ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और सोने के कुंडल बरामद कराने की मांग की है। पुलिस महिला की तहरीर पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस टप्पेबाजी की घटना से आसपास के लोगों में भी चर्चा बनी हुई है।
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