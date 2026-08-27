समझने में हो गई भूल: प्राथमिक विद्यालय की रसोइया के शातिरों ने इस तरह उड़ाए सोने के कुंडल, महिलाएं रहें सावधान

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उपदेश देवी प्राथमिक विद्यालय नगला मटटू में रसोइया के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे वह घर से बाजार काम से जा रही थी। तभी बस स्टैंड के पास प्यारे लाल की धर्मशाला पर पहुंचीं ही थी कि तीन युवकों ने उन्हें बातचीत में उलझा लिया। आरोप है कि बातों में उलझाने के दौरान युवकों ने उनके कानों से सोने के कुंडल उतरवा लिए।कुंडल लेकर युवक वहां से जाने लगे तो महिला को घटना का पता चला। उन्होंने शोर मचाते हुए युवकों का पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग निकले। घटना के बाद महिला ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और सोने के कुंडल बरामद कराने की मांग की है। पुलिस महिला की तहरीर पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस टप्पेबाजी की घटना से आसपास के लोगों में भी चर्चा बनी हुई है।