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पार्किंग प्रबंधक धीरज कुमार ने बताया कि वह शनिवार शाम पांच बजे पार्किंग बंद कर अन्य कर्मचारियों के साथ घर चले गए थे। अगले दिन सुबह दस बजे आकर देखा तो पार्किंग का मुख्य गेट खुला हुआ था, ताले टूटे हुए थे। तथा पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे भी नीचे की ओर झुके हुए थे। अंदर जाकर देखा तो एक अर्टिका कार गायब थी। घटना की सूचना धीरज कुमार ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के अलावा रुनकता चौकी पर दी। लेकिन रुनकता पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।सोमवार सुबह कंपनी के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की तहरीर रुनकता चौकी पर दी। सोमवार को पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें एक चोर मुंह ढके हुए है और कैमरे को हाथ से नीचे की ओर कर रहा है जबकि उसके अन्य साथी गेट के बाहर दिखाई दे रहे हैं।फतेहाबाद रोड स्थित तोरा चौकी के सामने स्थित मैरिज होम के सामने खड़ी बाइक गायब हो गई। शाम लगभग पांच बजे चौकी के सामने स्थित एक मैरिज होम में रावेन्द्र कुमार शादी में शरीक होने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी बाइक (यूपी 80 ईएच 4230) बाहर खड़ी कर अंदर गए वापस आने पर बाइक गायब थीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को चेक किए तो बाइक ले जाते संदिग्ध नजर आ रहे हैं। एकता पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।