फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Thieves Break Roof of Liquor Shop and Steal Cases of Alcohol on Dry Day

बंदी के दिन शराब की दुकान में सेंध: छत की पटिया तोड़कर घुसे चोर, पेटियां और सरकारी उपकरण ले गए

Wed, 07 Oct 2026 10:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 10:46 AM IST
सार

एत्माद्दौला क्षेत्र में बंदी के दिन चोर देसी शराब की दुकान की छत की पटिया तोड़कर अंदर घुसे और शराब की पेटियां व सरकारी उपकरण चोरी कर ले गए। दुकान संचालक को घटना की जानकारी 3 अक्तूबर की सुबह दुकान खोलने पर हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
 

विज्ञापन
Thieves Break Roof of Liquor Shop and Steal Cases of Alcohol on Dry Day
शराब चोरी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में बंदी के दिन देसी शराब की दुकान की छत की पटिया तोड़कर चोर शराब की पेटियां और सरकारी उपकरण चोरी कर ले गए। घटना का पता दुकान संचालक को 3 अक्तूबर की सुबह दुकान खोलने पर चला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। ककरैठा निवासी सौरभ सिकरवार ने पुलिस को बताया कि उनकी नवलगंज स्थित देसी शराब की दुकान में चोरी हुई। एसीपी श्वेता वर्मा ने बताया कि चोर की तलाश की जा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed