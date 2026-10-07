बंदी के दिन शराब की दुकान में सेंध: छत की पटिया तोड़कर घुसे चोर, पेटियां और सरकारी उपकरण ले गए
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 10:46 AM IST
सार
एत्माद्दौला क्षेत्र में बंदी के दिन चोर देसी शराब की दुकान की छत की पटिया तोड़कर अंदर घुसे और शराब की पेटियां व सरकारी उपकरण चोरी कर ले गए। दुकान संचालक को घटना की जानकारी 3 अक्तूबर की सुबह दुकान खोलने पर हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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विस्तार
आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में बंदी के दिन देसी शराब की दुकान की छत की पटिया तोड़कर चोर शराब की पेटियां और सरकारी उपकरण चोरी कर ले गए। घटना का पता दुकान संचालक को 3 अक्तूबर की सुबह दुकान खोलने पर चला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। ककरैठा निवासी सौरभ सिकरवार ने पुलिस को बताया कि उनकी नवलगंज स्थित देसी शराब की दुकान में चोरी हुई। एसीपी श्वेता वर्मा ने बताया कि चोर की तलाश की जा रही है।
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