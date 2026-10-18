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Agra News: प्रदेशीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने बस्ती जाएगी वॉलीबॉल टीम

Sun, 18 Oct 2026 03:02 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 03:02 AM IST
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The volleyball team will travel to Basti to participate in the state-level competition.
आगरा। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 28 से 31 अक्तूबर तक बस्ती में प्रदेशीय सीनियर पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली आगरा मंडल की टीम के लिए जिला स्तरीय 23 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे से और मंडल स्तरीय ट्रायल्स 24 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। मंडल स्तर पर चयनित टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।
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