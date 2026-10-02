Agra News: त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में निकलेगी राम बरात

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डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि राम बरात और जनकपुरी आयोजन के लिए सुरक्षा का खाका खींचा गया है। पुराने शहर से राम बरात की शुरूआत होती है। यह अलग-अलग क्षेत्र में घूमती है। बाद में जनकपुरी पहुंचती है। सुपर जोन प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी रहेंगे जबकि जोन का प्रभारी एसीपी स्तर के अधिकारी को बनाया गया है। 10 से 12 झांकियों को एक एसीपी, एक इंस्पेक्टर और 20 से अधिक एसआई और सिपाहियों की माैजूदगी में निकाला जाएगा। इसके अलावा श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूप की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।बैंड संचालकों के साथ बैठकपुलिस लाइन में बृहस्पतिवार को बैंड संचालकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। डीसीपी सिटी ने बताया कि राम बरात में शामिल बैंड के 50 से अधिक कर्मचारी होते हैं। इनके अलावा उनकी गाड़ी भी होती है। कई बार गाड़ी बड़ी होने के कारण घटिया आजम खां से फुलट्टी की तरफ जाने वाले मार्ग पर फंस जाती हैं। इससे आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। संचालकों से कहा गया कि वह ऐसी गाड़ी लेकर आएं जो संकरे रास्ते से आसानी से निकल सके। इस पर सभी ने सहमति दी है।जनकपुरी स्थल की अलग व्यवस्थाजनकपुरी स्थल पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। मंच के आसपास हर गेट पर पुलिस के साथ पीएसी रहेगी। बिना प्रवेश पास के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हाईवे पर भी वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। पांच पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। एक वीआईपी गेट भी रहेगा। जनकपुरी का प्रभारी भी एक एडिशनल एसपी को बनाया गया है।