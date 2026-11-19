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बाह। बटेश्वर और कल्यानपुर भरतार गांव के बीच यमुना नदी पर हर साल 15 अक्टूबर को पांटून पुल का संचालन शुरू होता है। 11 नवंबर को प्रकाशित अमर उजाला की पड़ताल में ग्रामीण एवं श्रद्धालुओं ने नाराजगी जता कर पुल निर्माण की मांग उठाई थी। श्रद्धालुओं की पीड़ा को साझा किए जाने पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीयखंड आगरा के अधिशाषी अभियंता राघवेन्द्र सिंह वर्मा ने बताया स्नान पर्व तक बटेश्वर में यमुना नदी का पांटून पुल तैयार हो जाएगा। बटेश्वर की मंदिर श्रृंखला को कल्यानपुर भरतार गांव से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर पांटून पुल का निर्माण होता है। भरतार के ब्रजवीर सिंह, जगवीर सिंह ने बताया पुल का निर्माण न होने से खेतों की बुवाई के लिए खाद बीज भदरौली के रास्ते लाने के लिए 25 से 30 किमी अतिरिक्त चलने को ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। बटेश्वर में दर्शन, पूजन को पहुंचे बाह की गीता, गायत्री, संगीता, रेशम देवी, जमुना प्रसाद, विनोद सिंह, मुकेश कुमार ने बताया कि स्नान पर्व पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर श्रद्धालु पुल पार कर नदी के दूसरे छोर पर आसानी स्नान कर लेते थे। पुल न बनने की वजह से नाव से नदी पार करना जोखिम भरा रहेगा।