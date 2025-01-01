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Agra News: आकर्षक झांकियों के साथ निकली भव्य अग्रसेन शोभायात्रा

Wed, 14 Oct 2026 12:05 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:05 AM IST
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The grand Agrasen procession started with attractive tableaux.
फोटो 2खेरागढ़ में अग्रसेन शोभायात्रा में मौजूद चेयरमैन सुधीर गर्ग गुड्डू एवं अग्रवाल समाज के ल
खेरागढ़। कस्बे में मंगलवार को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत भव्य शोभायात्रा निकाली गई। बैंड-बाजों की गूंज और आकर्षक झांकियों के बीच निकली शोभायात्रा ने कस्बे में उत्सवी माहौल बना दिया। शोभायात्रा का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष सुधीर गर्ग गुड्डू ने भगवान श्रीगणेश की आरती करके किया। इसके बाद उन्होंने महाराजा अग्रसेन और महारानी माधवी के स्वरूपों की आरती उतारी।
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शोभायात्रा में महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों और 18 नाग कन्याओं के सजीव स्वरूपों से सजी झांकी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। पारंपरिक वेशभूषा में सजे स्वरूपों की मनमोहक प्रस्तुति ने लोगों का ध्यान खींचा। बैंड-बाजों की धुन और दर्जनभर झांकियों के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी यात्रा जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।यात्रा अग्रवाल धर्मशाला पर समाप्त हुई।इस दौरान अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के आदर्शों, सामाजिक एकता, संस्कृति, संस्कार और आपसी सद्भाव का संदेश देती है।आयोजन में अग्रवाल समाज के पदाधिकारी और लोग मौजूद रहे।
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