फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The Bharatpur team won the kabaddi competition.

Agra News: भरतपुर की टीम ने जीती कबड्डी प्रतियोगिता

Tue, 15 Sep 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
The Bharatpur team won the kabaddi competition.
किरावली (आगरा)। गांव नगला दलसहाय में रविवार को 50वीं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजसेवी एवं भाजपा नेता भूप सिंह इंदौलिया ने किया। प्रतियोगिता में दिल्ली, बागपत, राजस्थान, आगरा समेत विभिन्न क्षेत्रों की टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबले में भरतपुर, राजस्थान की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया
विज्ञापन

शीतलकुंड की टीम उपविजेता रही। मुख्य अतिथि भूप सिंह इंदौलिया ने विजेता टीम को 21 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 15 हजार रुपये पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है। इस मौके पर कबड्डी कमेटी के सदस्य चंद्रवीर, सुरेंद्र सिंह, सुखवीर सिंह, सुरेश, प्रमोद, विनोद कुमार, गौरव चाहर, आकाश, धर्मवीर सिंह, हरिश्चंद्र आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed