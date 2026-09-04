आखिर कहां गायब हो गए शिक्षक: आठ साल तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, नोटिस भी बेअसर; अब सेवा समाप्त

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सोनवीर सिंह को वर्ष 2023 में तत्कालीन बीएसए ने तीन अलग-अलग तिथियों में सेवा समाप्ति के नोटिस भेजे गए थे। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के 4 जुलाई 2026 को विद्यालय के निरीक्षण के दौरान भी शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। सीडीओ के निर्देश पर 19 जुलाई 2026 को अंतिम कारण बताओ नोटिस भी प्रकाशित कराया गया। इसके बावजूद शिक्षक ने न तो कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराई और न ही अपना पक्ष रखा।बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि लगातार अनुपस्थिति और अंतिम नोटिस का जवाब न देने के आधार पर शिक्षक सोनवीर सिंह की सेवाएं उनके अनुपस्थित होने की तिथि यानी 07 मई, 2018 से समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सेवा समाप्त की सूचना शिक्षक को पंजीकृत डाक से भेजें और मानव संपदा पोर्टल से उनका सारा डाटा डिलीट कर दें।