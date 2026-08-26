दरोगा का ऑडियो : '30-30 करवा दो...सबका ठेका थोड़ी ले रखा है', फायरिंग केस में मांगी रिश्वत; ये कार्रवाई हुई

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ऑडियो के मुताबिक, गोलीकांड के मामले में दरोगा और एक व्यक्ति के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान व्यक्ति ने दरोगा से मदद करने की बात कही और दूसरे मोबाइल से बातचीत रिकाॅर्ड कर ली। आरोप है कि दरोगा ने उससे रुपये की मांग की। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हो गया। डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि ऑडियो में गोलीकांड के मामले में दरोगा पर आरोप लगे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।दरोगा: तुम्हें ... इधर-उधर से सूचना एकत्रित करके... बताना पड़ेगा कि कौन कहां है।व्यक्ति: हां जी सर, ऐसा दिखेगा तो मैं पक्का बता दूंगा।दरोगा : अपने लड़के इधर-उधर सेट कर लो, तुम्हारे मिलने वाले होंगे।व्यक्ति: आप सर उसमें बता दीजिए।दरोगा : 30 करवा दो...व्यक्ति : कितने?दरोगा: 30-30व्यक्ति : 30? अकेले के सर या सबके मिलाकर।दरोगा: नहीं, सबके नहीं, सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। तुम्हारा बता दिया।व्यक्ति :अच्छा...दरोगा: हां, वह भी आएगा शेरसिंह...व्यक्ति : अच्छा, शेरसिंह भी आएगा?दरोगा: हांव्यक्ति : ठीक है सर। सर मैं... वह दोनों थे। मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि सर से ऐसे बात हुई है, बताओ क्या बोल रहे हो?दरोगा: हां, कह दो अगर तुम्हारा मन हो तो बताओ। शाम को मुकदमा लिखा जाएगा।व्यक्ति: तो सर... सर, वो हमारे ही गोली लगी, हम पे क्यों मुकदमा लिख रहे सर।दरोगा: यार वो... गोली, समस्या यह है कि वहां कोई यह थोड़ी कह रहा कि एक तरफ से गोली चली। सब यही कह रहे हैं कि गोलियां चली हैं।व्यक्ति: ठीक है सर, मैं पूछ रहा हूं।दरोगा: ठीक है, फोन लगा के बात करके बताओ।14 अगस्त को गांव कुतुकपुर गोला के पास दो पक्षों में पुरानी रंजिश में विवाद के बाद फायरिंग हुई थी। धौलपुर के राजाखेड़ा के गांव डेरावली निवासी जितेंद्र गोली लगने से घायल हो गया था। मामले में घायल पक्ष की ओर से 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वीडियो में जिस युवक की आवाज आ रही है। वह घायल पक्ष का परिचित योगेंद्र बताया गया है। वह भी फायरिंग की घटना के समय मौजूद था। दरोगा पीड़ित पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इसी बीच रुपयों की बात होती है।