Agra News: एथलेटिक्स प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

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फतेहाबाद। जनता इंटर कॉलेज फतेहाबाद के क्रीड़ांगन में शनिवार को क्षेत्रीय एथलेटिक्स दो दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। अंडर 14 में 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रामू एपी इंटर कॉलेज शमसाबाद, चमन द्वितीय, पुष्पेंद्र तृतीय जनता इंटर कॉलेज फतेहाबाद, 200 मीटर में रामू प्रथम एपी इंटर कॉलेज शमसाबाद, पुष्पेंद्र द्वितीय, दीपक तृतीय जनता इंटर कॉलेज फतेहाबाद रहे। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ संदीप पैगोरिया ने किया। विशिष्ट अतिथि आर्यसमाज फतेहाबाद के मंत्री मनोज कुमार गुप्ता रहे। प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार यादव, उदयराज आदि माैजूद रहे।