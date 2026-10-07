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रील देखने को लेकर छात्रों में मारपीट: दो घायल, गेट के बाहर भी भिड़े युवक; शिकायत नहीं तो करा दिया समझौता

Wed, 07 Oct 2026 10:44 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 07 Oct 2026 10:44 AM IST
सार

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के दाऊदयाल संस्थान परिसर में मोबाइल पर रील देखने को लेकर छात्रों में मारपीट हो गई, जिसमें दो छात्र घायल हुए। इसके बाद मुख्य गेट के बाहर बाहरी युवकों ने भी छात्रों से मारपीट की, लेकिन तहरीर नहीं मिलने पर पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की।
 

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Students Clash Over Watching Reels at Ambedkar University, Two Injured
आगरा विश्वविद्यालय - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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 डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में सोमवार को मोबाइल पर रील देखने के लिए छात्रों में मारपीट हुई। दो छात्रों को चोटें आईं।मामला दाऊदयाल संस्थान परिसर का है। आरोप है कि इसके बाद बाहरी युवकों ने मुख्य गेट के बाहर छात्रों के साथ मारपीट की। 112 की पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी। मुख्य प्रॉक्टर प्रो. मनु प्रताप सिंह ने बताया कि लिखित शिकायत न मिलने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार और बुधवार को भी शिकायत न होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों छात्रों का समझौता करा दिया। संवाद
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