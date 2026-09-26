यूपी: पहले स्कूटी में टक्कर मारकर गिराया, फिर सिर में दे मारी लोहे की रॉड; इसलिए छात्र को बेरहमी से पीटा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 01:27 PM IST
सार
आगरा के न्यू आगरा क्षेत्र में युवती से बातचीत को लेकर विवाद में कार सवार युवकों ने कोचिंग से लौट रहे दो छात्रों की स्कूटी में टक्कर मार दी। आरोप है कि इसके बाद एक छात्र के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया और दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई।
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विस्तार
आगरा के न्यू आगरा क्षेत्र में युवती से बातचीत को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूटी सवार दो छात्रों पर हमला कर दिया। कार सवार युवकों ने पहले स्कूटी में पीछे से टक्कर मारकर दोनों छात्रों को गिराया, फिर एक छात्र के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसे घायल कर दिया। आरोपियों ने छात्रों को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सौरभ नगर, दयालबाग निवासी अनिल कक्कड़ ने बताया कि उनका भतीजा रियांश अपने दोस्त नमन के साथ कोचिंग से पढ़कर स्कूटी से घर लौट रहा था। रास्ते में पवन नाम के युवक ने नमन से एक युवती का नाम लेकर उससे बातचीत न करने को कहा। इसके बाद रियांश और नमन वहां से चले गए।
आरोप है कि कुछ देर बाद पवन अपने साथी कर्तव्य, रितिक और अंशुल के साथ बिना नंबर प्लेट वाली काली बोलेरो कार से उनका पीछा करते हुए आया और स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों गिर पड़े। पवन और उसके साथियों ने रियांश के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और नमन के साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। एसीपी हरीपर्वत बजरंग ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
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सौरभ नगर, दयालबाग निवासी अनिल कक्कड़ ने बताया कि उनका भतीजा रियांश अपने दोस्त नमन के साथ कोचिंग से पढ़कर स्कूटी से घर लौट रहा था। रास्ते में पवन नाम के युवक ने नमन से एक युवती का नाम लेकर उससे बातचीत न करने को कहा। इसके बाद रियांश और नमन वहां से चले गए।
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आरोप है कि कुछ देर बाद पवन अपने साथी कर्तव्य, रितिक और अंशुल के साथ बिना नंबर प्लेट वाली काली बोलेरो कार से उनका पीछा करते हुए आया और स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों गिर पड़े। पवन और उसके साथियों ने रियांश के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और नमन के साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। एसीपी हरीपर्वत बजरंग ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
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