Agra News: रुका हुआ पानी मच्छर बढ़ाए, मलेरिया-डेंगू की बीमारी लाए
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 02 Oct 2026 02:39 AM IST
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बाह। प्रशिक्षण के बाद संचारी रोग को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाह पर बृहस्पतिवार को आशा बहनों को संचारी रोग नियंत्रण अभियान का प्रशिक्षण दिया गया। अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र वर्मा ने आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर संचारी माध्यम से फैलने वाली बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, फाइलेरिया और टीबी रोगियों के लक्षण एवं बचाव को लेकर जागरुकता फैलाने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के बाद जागरूकता रैली निकाली गई। अस्पताल से लेकर कस्बे की गलियों तक आशा बहनों ने ‘रुका हुआ पानी मच्छर बढ़ाए, मलेरिया-डेंगू की बीमारी लाए....आदि नारे लगाए। इस दौरान बीसीपीएम धीरज सविता, आशा संगनी रजनी, पप्पी, उपासना, आशा, प्रवेश उमा, लवली, सुधा, लता, बबली आदि रहे।
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