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छोटी बचत योजनाओं पर बड़ा अपडेट: पीपीएफ, सुकन्या और एनएससी पर मिलेगा कितना ब्याज? सरकार ने किया ये फैसला

Fri, 02 Oct 2026 10:37 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 02 Oct 2026 10:37 AM IST
सार

वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 तक पीपीएफ पर 7.1%, सुकन्या पर 8.2% और एनएससी पर 7.7% ब्याज मिलता रहेगा।

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Small Savings Interest Rates Unchanged: PPF Sukanya and NSC Rates Remain Same
प्रधान डाकघर आगरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 की अवधि में डाकघर की योजनाओं पर वही ब्याज दरें लागू रहेंगी जो दूसरी तिमाही में निर्धारित थीं।

संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग के वित्तीय सेवा प्रभाग ने इस संबंध में सभी परिमंडलों और क्षेत्रीय प्रमुखों को 30 सितंबर को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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प्रधान डाकघर प्रतापपुरा के प्रवर डाकपाल एसके जैन ने बताया कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई संशोधन नहीं करने का निर्णय लिया है।
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बचत योजनाओं की वर्तमान ब्याज दरें
सुकन्या समृद्धि योजना : 8.2%
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना : 8.2%

राष्ट्रीय बचत पत्र : 7.7%
किसान विकास पत्र : 7.5%

डाकघर मासिक आय योजना : 7.4%
पब्लिक प्रोविडेंट फंड: 7.1%

पांच वर्षीय आवर्ती जमा : 6.7%
नोट: ये ब्याज दरें 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।
 
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