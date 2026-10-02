यूपी: क्यों रद्द किया गया नया बिजली कनेक्शन? आवेदक को बताना होगा कारण, इस नई व्यवस्था से मिलेगी राहत

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बैठक में टोरेंट को जनहित की अन्य समस्याओं के समयबद्ध समाधान के भी निर्देश दिए गए। बैठक में टोरेंट के महाप्रबंधक अब्दुल सलाम, एजीएम विमर्श पंडित, पीआरओ भूपेंद्र सिंह ढिल्लन, डीवीवीएनएल के एसई सोमवीर सिंह, एक्सईएन राजेश कुमार, फेम के जिलाध्यक्ष राजेश खुराना, महामंत्री ब्रजेश पंडित, मुकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

बैठक में टोरेंट को जनहित की अन्य समस्याओं के समयबद्ध समाधान के भी निर्देश दिए गए। बैठक में टोरेंट के महाप्रबंधक अब्दुल सलाम, एजीएम विमर्श पंडित, पीआरओ भूपेंद्र सिंह ढिल्लन, डीवीवीएनएल के एसई सोमवीर सिंह, एक्सईएन राजेश कुमार, फेम के जिलाध्यक्ष राजेश खुराना, महामंत्री ब्रजेश पंडित, मुकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता कपिल सिंदवानी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को ऊर्जा भवन स्थित सभागार में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। फेम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सोबती ने उपभोक्ताओं के आवेदन छोटी-छोटी कमियां निकालकर लौटाए जाने की शिकायत उठाई, जिस पर मुख्य अभियंता ने यह निर्णय लिया। इसके अलावा, फायर एनओसी के मुद्दे पर तय हुआ कि नई गाइडलाइन लागू होने से पहले के आवेदनों पर कनेक्शन निर्गत किए जाएं।