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Agra News: फतेहपुर सीकरी की छह सड़कों का होगा कायाकल्प

Sun, 01 Nov 2026 02:39 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 01 Nov 2026 02:39 AM IST
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Six roads in Fatehpur Sikri will undergo a transformation.
किरावली फोटो विधायक चौधरी बाबूलाल - फोटो : doda news
किरावली। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली छह सड़कों के निर्माण व विशेष मरम्मत के कार्यों को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), प्रांतीय खंड आगरा की वित्तीय वर्ष 2026-27 की विशेष मरम्मत संबंधी सूची में शामिल किया गया है।
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विधायक चौधरी बाबूलाल के प्रयासों से इन सड़कों का निर्माण व विशेष मरम्मत होगी। विधायक प्रतिनिधि डॉ. रामेश्वर सिंह चौधरी ने बताया जिन प्रमुख मार्गों के कायाकल्प की स्वीकृति मिली है, उनमें फतेहपुर सीकरी-कागारौल मार्ग से चांदी वाया देवरोठा मार्ग, जैगारा-रौजौली मार्ग से बसैरी चाहर मार्ग, किरावली-अछनेरा-भरतपुर मार्ग से अरुआ खास मार्ग, कीठम-कचौरा मार्ग से जनूथा का शेष भाग मार्ग, पाली सदर से अछनेरा वाया जखा मार्ग, आगरा-फतेहपुर सीकरी से पाली सदर (आगरा) मार्ग शामिल हैं।
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